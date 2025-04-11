Уиткофф может встретиться с Путиным сегодня. Axios узнало подробности

По данным источника, знакомого с поездкой и данными FlightRadar, дипломатический представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу.

Как пишет издание, Трамп был разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса, и в какой-то момент заявил, что его "разозлили" комментарии Путина по поводу Украины.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Axios, что если к концу месяца перемирие не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись в Конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях.

Переговоры о прекращении огня в Украине

В то время как Украина согласилась на предложение Трампа о прекращении огня на 30 дней, а затем и на планы менее масштабного прекращения огня на море, Россия выдвинула ряд новых требований, включая отмену некоторых санкций США.

"Мы добиваемся прогресса. Мы надеемся, что мы довольно близки к заключению соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - заявил Трамп в четверг во время заседания кабинета министров.