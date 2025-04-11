Уиткофф может встретиться с Путиным сегодня. Axios узнало подробности

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф находится в России. Он может встретится с главой Кремля Владимиром Путиным 11 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным источника, знакомого с поездкой и данными FlightRadar, дипломатический представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу.
Как пишет издание, Трамп был разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса, и в какой-то момент заявил, что его "разозлили" комментарии Путина по поводу Украины.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Axios, что если к концу месяца перемирие не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись в Конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях.
В то время как Украина согласилась на предложение Трампа о прекращении огня на 30 дней, а затем и на планы менее масштабного прекращения огня на море, Россия выдвинула ряд новых требований, включая отмену некоторых санкций США.
"Мы добиваемся прогресса. Мы надеемся, что мы довольно близки к заключению соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - заявил Трамп в четверг во время заседания кабинета министров.
На прошлой неделе Уиткофф принял в Вашингтоне спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, намереваясь и дальше продолжать переговоры о прекращении огня в Украине.
10 апреля США и Россия заключили соглашение об обмене пленными, которое включало освобождение Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство США и России. Переговоры по сделке стали результатом предыдущей встречи Уиткоффа и Путина в марте.
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