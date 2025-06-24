Уиткофф контактировал с Ираном после ударов США, но связь становится сложнее, - СМИ

Как сообщается, Уиткофф поддерживал связь со своими иранскими коллегами после ударов США по Ирану, которые произошли в воскресенье.

Однако ему все труднее поддерживать эффективную связь из-за того, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи скрывается.

По данным CNN, официальные лица США считают, что Хаменеи должен одобрить любое важное дипломатическое решение.

Два источника рассказали, что в результате, как прямые, так и косвенные коммуникации между США и Ираном - в значительной степени зашли в тупик.