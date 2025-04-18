Уиткофф говорил с Путиным о территориях Украины: считает, что РФ может получить часть

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обсуждал вопрос территорий Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что РФ может получить часть регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уиткоффа в интервью The Wall Street Journal.
Спецпредставитель президента США посетил Россию на прошлой неделе. Уиткофф подтвердил, что говорил с Путиным о вопросах территорий.
В интервью WSJ Уиткофф отметил, что в их дискуссиях Путин был зациклен на украинских территориях. По словам американского чиновника, Россия якобы может получить часть регионов, но не все.
При этом Уиткофф предположил, что Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они русскоязычные.
Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не откажется от оккупированных россиянами территорий и не признает их частью РФ.
Напомним, 11 апреля спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне РФ против Украины Стив Уиткофф ездил в Россию. В Санкт-Петербурге он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, их встреча длилась почти пять часов. Главной темой переговоров была Украина.
После встречи с Путиным спецпредставитель президента США заявил, что ключ к так называемому мирному соглашению между РФ и Украиной - это вопрос "пяти территорий".
"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей", - сказал Уиткофф.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины признание любых украинских территорий российскими - это "красные линии". Он подчеркнул, что только Украина может принимать решения о своих территориях.
Позже глава государства также сказал, что Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Зеленский добавил, что спецпредставитель президента США повторяет нарративы Путина по Украине.
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