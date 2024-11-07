Проделки Орбана? Выступление Зеленского не показали в трансляции саммита в Будапеште

Украинский президент Владимир Зеленский посетил саммит Европейского политического сообщества в Будапеште. Однако его выступление не попало в официальный стрим мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода "

Известно, что Зеленский выступал вторым, перед ним слово имел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а после украинского лидера - президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступление Макрона и Орбана транслировали вживую и выложили онлайн, а выступление Зеленского не показали.

Организатор мероприятия сказал, что выступление Зеленского якобы не было публичным, а кадры были переданы команде президента. Однако представители украинской власти заявили, что Украина не просила организаторов о таких мерах.

"Речи президента всегда публичны, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов о том, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", - говорится в ответе.

Журналисты получили видеокадры выступления президента Украины и смогли поделиться ими с коллегами.

Речь Зеленского

Среди прочего, Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины и отметил, что для защиты нужно "достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах".

"Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - подчеркнул он.