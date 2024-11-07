ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Проделки Орбана? Выступление Зеленского не показали в трансляции саммита в Будапеште

Венгрия, Четверг 07 ноября 2024 20:04
UA EN RU
Проделки Орбана? Выступление Зеленского не показали в трансляции саммита в Будапеште Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский посетил саммит Европейского политического сообщества в Будапеште. Однако его выступление не попало в официальный стрим мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода"

Известно, что Зеленский выступал вторым, перед ним слово имел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а после украинского лидера - президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступление Макрона и Орбана транслировали вживую и выложили онлайн, а выступление Зеленского не показали.

Организатор мероприятия сказал, что выступление Зеленского якобы не было публичным, а кадры были переданы команде президента. Однако представители украинской власти заявили, что Украина не просила организаторов о таких мерах.

"Речи президента всегда публичны, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов о том, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", - говорится в ответе.

Журналисты получили видеокадры выступления президента Украины и смогли поделиться ими с коллегами.

Речь Зеленского

Среди прочего, Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины и отметил, что для защиты нужно "достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах".

"Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - подчеркнул он.

Саммит в Венгрии

Напомним, что сегодня в Венгрии прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В нем примут участие более 40 лидеров почти всех европейских государств. В то же время впервые с начала полномасштабного вторжения России Венгрию посетил и Зеленский.

Его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страна которого сейчас председательствует в Совете ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Венгрия
NEWS
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России