Утечка секретных данных в США: в Пентагоне выдали предупреждение для военных

В соответствующем памятнике говорится о правилах и процедурах работы с секретными документами и предупреждает военных "не обсуждать секретную информацию с лицами, не уполномоченными на получение такой информации".

Кроме того, в документе содержится предупреждение о том, что военным не следует загружать документы с пометкой "секретно" с несекретных веб-сайтов, поскольку они могут быть связаны с иностранными противниками или содержать вредоносный код, который может нести киберугрозу для информационных систем Пентагона.

Известно, что памятник был разослан за день до ареста 21-летнего Джека Тейшейры, нацгвардейца, подозреваемого в разглашении секретной информации.

При этом в служебной записке не упоминается военнослужащий, а речь идет лишь о "недавних сообщениях о несанкционированном раскрытии, вероятно, секретных документов Министерства обороны и разведывательного сообщества".

Как сообщалось, четверг, 12 апреля, в США задержан член Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра в связи с утечкой секретных документов Пентагона.

В частности, министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным после ареста военнослужащего Национальной гвардии ВВС, подозреваемого в сливе данных Пентагона.

Отметим, в "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины.

В частности, в списке в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.

Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. В ОП и украинской разведке назвали документы фейковыми, к тому же считают российскую разведку причастной к инциденту.

Подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.