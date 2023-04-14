RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утечка секретных данных в США: в Пентагоне выдали предупреждение для военных

Фото: в Пентагоне выдали предупреждение для военных из-за утечки секретных документов (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Наталия Гурковская

Пентагон предупредил военных о недопустимости доступа к секретным документам с несекретных веб-сайтов в связи с утечкой данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В соответствующем памятнике говорится о правилах и процедурах работы с секретными документами и предупреждает военных "не обсуждать секретную информацию с лицами, не уполномоченными на получение такой информации".

Кроме того, в документе содержится предупреждение о том, что военным не следует загружать документы с пометкой "секретно" с несекретных веб-сайтов, поскольку они могут быть связаны с иностранными противниками или содержать вредоносный код, который может нести киберугрозу для информационных систем Пентагона.

Известно, что памятник был разослан за день до ареста 21-летнего Джека Тейшейры, нацгвардейца, подозреваемого в разглашении секретной информации.

При этом в служебной записке не упоминается военнослужащий, а речь идет лишь о "недавних сообщениях о несанкционированном раскрытии, вероятно, секретных документов Министерства обороны и разведывательного сообщества".

Как сообщалось, четверг, 12 апреля, в США задержан член Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра в связи с утечкой секретных документов Пентагона.

В частности, министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным после ареста военнослужащего Национальной гвардии ВВС, подозреваемого в сливе данных Пентагона.

Отметим, в "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины.

В частности, в списке в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.

Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. В ОП и украинской разведке назвали документы фейковыми, к тому же считают российскую разведку причастной к инциденту.

Подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты Америки