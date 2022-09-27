Утечка на "Северных потоках" была вызвана взрывами, а не землетрясением, - Reuters

Утечка на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" стала результатом подводных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сейсмолога Шведской национальной сейсмической сети Бьорна Лунда, которое приводит Reuters.
По его словам, сейсмическая активность, которая была обнаружена в районе утечки газа в трубопроводах, была вызвана взрывами, произошедшими в воде, а не в породе под морским дном.
При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать вероятность саботажа.
"Мы говорим о трех утечках с некоторым расстоянием между ними, и поэтому трудно представить, что это совпадение", - отметила глава датского правительства.
Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд также согласился с тем, что причиной утечки мог стать саботаж.
"Исходя из информации, которую мы видели до сих пор, многое указывает на акты саботажа", - заявил он.
По его словам, правительство Норвегии во вторник, 27 сентября, приняло решение повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в отношении инфраструктуры, наземных и морских установок на норвежском континентальном шельфе.
Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
После этого шведские сейсмологи заявили, что они зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа на "Северных потоках".
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