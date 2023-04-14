Утечка данных Пентагона. Подозреваемый называл войну в Украине "удручающей" битвой, - WP

Друг американского военного, который также был участником группы Thug Shaker Central на сервере Discord, напомнил, что Тейшейра начал публиковать данные в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в феврале 2022 года.

По словам парня, военный рассматривал войну в Украине как "удручающую" битву между "двумя странами, которые должны иметь больше общего".

Джек Тейшейра объяснял, что публикация документов преследовала цель "просветить людей, которые, по его мнению, были его друзьями и которым можно доверять". Друг подозреваемого добавил, что военный хотел сделать своих товарищей "свободными от пропаганды, бушующей снаружи".

Участники онлайн-группы согласились никогда не делиться документами за пределами сервера Discord, поскольку они могут нанести ущерб США.

"Было очень неприятно видеть, как выросшие в пригороде дети спорят о конфликте за океан", - отметил друг подозреваемого.

Напомним, 13 апреля в США задержан подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу Thug Shaker Central.

Суд над подозреваемым в сливе данных Пентагона запланирован на сегодняшний день.

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