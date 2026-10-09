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Утечка данных и угроза нацбезопасности: почему Сенат США проверяет Trump Mobile

15:18 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Утечка данных и угроза нацбезопасности: почему Сенат США проверяет Trump Mobile Трампофон подводит пользователей (фото: Trump Mobile)
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Trump Mobile попала под прицел регуляторов из-за утечки данных тысяч клиентов и работы без лицензий - сенатор США требует пояснений от руководства оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Незаконные звонки и отсутствие защиты от спама

В Сенате США отмечают, что Trump Mobile рекламирует возможность совершать звонки в более чем 230 стран и территорий. Однако в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) отсутствуют сведения о получении компанией необходимой авторизации согласно Закону о связи.

Кроме этого оператор не предоставил обязательный план по противодействию автоматическим спам-звонкам и не внедрил процедуры верификации клиентов "Знай своего клиента" (KYC).

Подобные нарушения создают угрозу национальной безопасности, поскольку облегчают мошенникам получение американских номеров.

Утечка данных тысяч пользователей и отсутствие поддержки

Отдельную обеспокоенность вызвал недавний инцидент с безопасностью, во время которого хакеры похитили личные данные 3615 клиентов компании.

Когда вымогатели известили Trump Mobile о взломе, в компании ответили, что у них "нет команды для решения подобных вопросов".

Также в Сенате обратили внимание на связи оператора с флоридской компанией Liberty Mobile Wireless, которая фактически ведет техническую, юридическую и финансовую деятельность сервиса, что усложняет контроль защиты персональных данных .

Китайское происхождение смартфонов и повышенные цены

Кроме проблем со связью, компания попала под критику из-за собственной линейки смартфонов. Первоначально Trump Mobile обещала выпустить устройство, полностью изготовленное в США, однако релиз задержался почти на год, а цена выросла с 499 до 749 долларов.

Как выяснилось, распиаренный смартфон оказался почти точной копией производимой в Китае модели HTC U24 Pro.

Сенатор Мегги Хассан требует от руководства Trump Mobile предоставить исчерпывающие ответы относительно структуры собственности, мер безопасности и происхождения деталей для смартфонов. Дедлайн - до 29 октября.

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