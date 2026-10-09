Витік даних і загроза нацбезпеці: чому Сенат США перевіряє Trump Mobile

Trump Mobile потрапила під приціл регуляторів через витік даних тисяч клієнтів і роботу без ліцензій - сенаторка США вимагає пояснень від керівництва оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Незаконні дзвінки та відсутність захисту від спаму

У Сенаті США зазначають, що Trump Mobile рекламує можливість здійснювати дзвінки до понад 230 країн і територій. Проте у базі даних Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) відсутні відомості про отримання компанією необхідної авторизації згідно із Законом про зв'язок.

Окрім цього, оператор не надав обов'язковий план з протидії автоматичним спам-дзвінкам та не впровадив процедури верифікації клієнтів "Знай свого клієнта" (KYC).

Подібні порушення створюють загрозу національній безпеці, оскільки полегшують шахраям отримання американських номерів.

Витік даних тисяч користувачів та відсутність підтримки

Окреме занепокоєння викликав нещодавній інцидент із безпекою, під час якого хакери викрали особисті дані 3615 клієнтів компанії.

Коли здирники сповістили Trump Mobile про злом, у компанії відповіли, що у них "немає команди для вирішення подібних питань".

Також у Сенаті звернули увагу на зв'язки оператора із флоридською компанією Liberty Mobile Wireless, яка фактично веде технічну, юридичну та фінансову діяльність сервісу, що ускладнює контроль за захистом персональних даних.

Китайське походження смартфонів та завищені ціни

Окрім проблем зі зв'язком, компанія потрапила під критику через власну лінійку смартфонів. Спочатку Trump Mobile обіцяла випустити пристрій, повністю виготовлений у США, проте реліз затримався майже на рік, а ціна зросла з 499 до 749 доларів.

Як з'ясувалося, розпіарений смартфон виявився майже точною копією моделі HTC U24 Pro, яка виробляється у Китаї.

Сенаторка Меггі Хассан вимагає від керівництва Trump Mobile надати вичерпні відповіді щодо структури власності, заходів безпеки та походження деталей для смартфонів. Дедлайн - до 29 жовтня.