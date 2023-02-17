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Альтернативы победе нет. Мы должны победить "Путинов" по всему миру, - Зеленский

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Киев, Пятница 17 февраля 2023 15:57
Альтернативы победе нет. Мы должны победить "Путинов" по всему миру, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российская агрессия грозит не только Украине. Поэтому мир должен помочь украинцам победить в войне, чтобы победить главу Кремля Владимира Путина, что позволит преодолеть подобных ему диктаторов по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности.

"Теперь мы все, целый свободный мир не имеем альтернативы, кроме победы на Голиафом, который пришел уничтожить наши жизни. Быть Давидом означает бороться. Мы не имеем еще Давидова праща из Израиля, но надеюсь, что это только временно", - заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех, кто помогает украинцам в борьбе против российской агрессии.

"Мы видели в прошлом году, что Голиаф упадет в этом году однозначно. Мы можем на этот раз достичь, как это сделал Давид. Мы можем обеспечить, чтобы альтернативы нашей победе не было, но и не должно быть альтернативы нашей решимости... во всех частях света, где ценят свободу больше, чем помилование тирана", - отметил Зеленский.

Президент призвал "освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

"Может ли Европа быть вопросом компромисса? Нет. Мы должны освободить от российской агрессии потенциально каждую европейскую конституцию и каждую сферу мировой экономики... Мы, объединенные Давиды этого мира, должны победить "Путинов" разбросанных по всему миру", - подытожил Зеленский.

Напомним, также Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, пока продолжаются переговоры по укреплению обороны Украины современными танками, в Кремле думают, как "задушить Молдову".

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