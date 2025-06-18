Спектакли и спорт: Стефанчук объяснил, зачем депутаты хотят ездить за границу

По его словам, выезды за пределы Украины должны быть обоснованными и приносить конкретную пользу стране.

"Но если ты мне пишешь заявление: прошу командировать меня в Соединенные Штаты Америки для участия в спектакле "Мамы по скайпу", или принять участие в каком-то спортивном соревновании, наблюдать за ним - извините меня, это точно не парламентская деятельность", - заявил Стефанчук.

По его словам, отказы в командировке чаще всего получают те, кто не может показать никакого результата после предыдущих поездок. И хотя больше всего жалоб поступает от оппозиционных депутатов, правила - едины для всех.

"Есть люди, которые считают себя непревзойденными дипломатами, но до последнего времени не подали ни одного отчета о своей командировке, пока я уже сказал: я тебе следующую командировку не дам, пока ты не привезешь какой-то отчет, оно же должно остаться в парламенте", - подчеркнул спикер парламента.

Плотный график

Стефанчук напомнил, что даже поездка за свой счет считается как командировка, а значит, депутат получает зарплату.

И если она не имеет никакой связи с представлением Верховной Рады - такое решение не поддерживается.

Он также рассказал о собственном подходе к командировкам. По его словам, каждая поездка имеет плотный график - по 30-35 двусторонних встреч за два дня. И именно такой подход должен быть стандартом.

"Еще раз говорю, для меня крайне важна эффективность, а не просто время, проведенное за рубежом. Время, которое ты проводишь за границей, ты должен максимально эффективно использовать для того, чтобы что-то изменилось в Украине", - резюмировал спикер.

В завершении Стефанчук добавил: несмотря на желание сохранять единство в парламенте, он не исключает, что впоследствии расскажет больше - возможно, даже в форме книги.