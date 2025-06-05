Более тысячи ударов дронами: в Генштабе назвали самые горячие направления боев за день

Вдоль всей линии фронта с начала суток было зафиксировано 115 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что сегодня, 4 июня, россияне нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и 55 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1074 дронов-камикадзе и осуществили 3603 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на разных направлениях

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, но получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции ВСУ в районе Загрызово. Украинские защитники отбили две вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Обе попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены нашими защитниками.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили восемь штурмов захватчиков в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 34 вражеские атаки, до сих пор продолжаются три столкновения.

На Курском направлении украинские защитники отбили 28 вражеских атак; три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 20 управляемых бомб, совершил 157 артиллерийских обстрелов.

Потери россиян

Враг несет значительные потери - только на Покровском направлении украинские воины обезвредили 243 оккупанта, 126 из них - безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники, девять БпЛА, 11 мотоциклов, антенна РЭБ, антенна БпЛА и три укрытия личного состава; повреждены автомобиль и пять артиллерийских систем противника.