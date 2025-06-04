Посольство США напомнило о постоянном риске крупных воздушных атак РФ по Украине

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о постоянных угрозах со стороны российских ракет и беспилотников. Гражданам США рекомендовали следить за сообщениями украинских властей о воздушных угрозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.