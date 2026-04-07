Не хватило одного голоса. Рада не проголосовала за "налог на OLX" - что дальше

Почему не проголосовали

По словам народного депутата Ярослава Железняка, документ должен был быть вынесен на голосование за основу и в целом, но для включения в повестку дня не хватило одного голоса. Голосование перенесли на среду, 8 апреля.

Фото: результаты голосования нардепов за законопроект №15111 (Ярослав Железняк)

Что предусматривал законопроект

Документ должен был ввести в Украине международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивы ЕС DAC7.

Это касалось бы, в частности, доходов от рекламы на YouTube, монетизации TikTok, заработка водителей Bolt, Uber, DiDi и других платформ.

Какие изменения предлагали

После существенной доработки документ предусматривал упрощение для пользователей:

самозанятые лица смогут облагать доходы на общих основаниях как физические лица;

отменялось требование открывать специальные счета и раскрывать банковскую тайну;

вместо подачи декларации при превышении лимита вводился механизм налогового уведомления-решения от ГНС.

Когда планировали запустить новые правила

Запуск новых правил ожидался не ранее 1 января 2027 года и только после присоединения Украины к международному обмену данными. Фактическое налогообложение могло начаться в 2028 году по результатам отчетности за 2027-й.