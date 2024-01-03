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Не хватает стажа для выхода на пенсию. В ПФУ разъяснили, что делать

Фото: пенсионер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

С марта 2023 украинцы получили возможность "купить" страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и без посещения государственных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Такая услуга пригодится тем гражданам, которым не хватает страхового стажа.

Так, для заключения договора о добровольном участии в системе обязательного государственного соцстрахования необходимо обратиться в налоговую по месту жительства и предоставить соответствующие документы.

После того, как договор будет заключен, необходимо вносить ежемесячный взнос в размере 2948 гривен, то есть 35376 гривен за каждый год докупленного стажа.

Выплата и индексация пенсий

Ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила изданию Financial Times, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

После этого министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Западу. Однако на базовую пенсию денег хватит.

В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте состоится их индексация, как это предусмотрено законом.

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пенсії в УкраїніПенсионный фонд Украины