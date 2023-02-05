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Госбюджет-2023: НБУ предупредил о рисках недополучения доходов

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Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 08:45
Госбюджет-2023: НБУ предупредил о рисках недополучения доходов Фото: НБУ предупредил о рисках выполнения бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный бюджет на 2023 год формировался и будет выполняться в условиях чрезвычайной неопределенности с учетом беспрецедентных рисков безопасности. Потери экономики из-за дефицита электроэнергии содержат риски для получения плановых налоговых поступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2023 года).

Как отмечается в обзоре, правительственным прогнозом в 2023 году предполагается довольно вялый прирост доходов госбюджета при одновременно меньших расходах по сравнению с фактическими показателями 2022 года. Также существенно снижается перераспределение ВВП, что, прежде всего, связано с ожидаемым на время разработки бюджета возобновлением экономического роста в 2023 году при сохранении достаточно высоких темпов инфляции.

Госбюджет-2023: НБУ предупредил о рисках недополучения доходов

"Однако плановый дефицит бюджета значительный, а учитывая дефицит э/э, который может сохраняться на протяжении всего года, вероятно его расширение. Худшие экономические показатели в 2023 году, чем предполагалось при разработке закона, могут уменьшить налогооблагаемую базу и соответственно доходы бюджета (в случае реализации базового макроэкономического сценария НБУ недовыполнение доходов может составить около 4,5%)", - говорится в документе.

Госбюджет-2023: НБУ предупредил о рисках недополучения доходов

Смягчить эти риски могут дальнейшие шаги по сворачиванию экстренных налоговых льгот и улучшению администрирования. "В то же время, даже в случае достижения плановых показателей доходов, их будет достаточно для покрытия лишь половины запланированных расходов", - считают в НБУ.

Согласно закону, дефицит планируется почти полностью профинансировать за счет внешнего финансирования. Объем привлечений оценивается более чем в 27% ВВП, из них внешние заимствования составляют 25,7% ВВП (более 1 612 млрд грн, или 38,2 млрд долларов).

Перспективы получения такого амбициозного международного финансирования улучшились по сравнению с находящимися на момент принятия закона и указанными в октябрьском макроэкономическом прогнозе НБУ. Однако сейчас подтверждены лишь 31,5 млрд долларов в эквиваленте, из них 18 млрд евро от ЕС и почти 11 млрд долларов от США. Однако риск ритмичности поступления этих средств все еще актуален, считают в НБУ.

В то же время для достижения плановых показателей финансирования необходимо дальнейшее активное сотрудничество как со странами-партнерами, так и с международными организациями, прежде всего с МВФ. Выполнение условий мониторинговой программы МВФ не только будет способствовать внедрению программы, предусматривающей финансирование потребностей бюджета, но и даст мощный сигнал другим партнерам о готовности Украины выполнять обязательства и проводить реформы, несмотря на вызовы войны, говорится в отчете.

"Законом не предусмотрено финансирование дефицита за счет эмиссионных средств, но риск его сохраняется", - добавили в НБУ.

Госбюджет-2023: НБУ предупредил о рисках недополучения доходов

Напомним, по прогнозу НБУ, экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено прежде всего последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения о снижении рисков безопасности только с начала 2024 года.

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