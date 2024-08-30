Высокий суд Англии сегодня рассмотрит дело основателей GNT: что известно

Учредителям группы GNT Сергею Грозе и Владимиру Науменко подозревают в невыплате кредитных средств, исчезновении зерна в залоге и растрате активов. Слушание по этому делу в Высоком суде Англии состоится 30 августа.

Как пишет издание, американские инвестиционные компании Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners обратились в суд с просьбой о привлечении к ответственности учредителей украинского импортно-экспортного бизнеса GNT за нарушение судебных приказов по раскрытию их активов.

13 января 2023 года компании Argentem и Innovatus получили от Высокого суда Англии приказ о замораживании активов и счетов Сергея Грозы и Владимира Науменко, но кредиторы считают, что украинцы раскрыли в суде лишь часть информации об их настоящем состоянии.

Приказ о замораживании активов и счетов появился в процессе принудительного взыскания активов должников кредиторами Argentem и Innovatus, начатого в конце 2022 года. Это произошло после того, как GNT не смогла принять меры по выходу из дефолта 2021 года и не смогла объяснить исчезновение 400 тысяч т зерна и кукурузы, находившихся в залоге кредита.

Суд приказал Грозе и Науменко предоставить дальнейшее раскрытие своих активов в апреле 2024 года. В своих заявлениях они не объяснили, почему дивиденды в размере 97 млн долларов, полученные в период с 2014 по 2016 гг., не отражаются на их счетах.

Истцы утверждают, что обвиняемые не выполнили решение суда и потому подали очередной иск в июне, утверждая, что учредители группы GNT должны быть заключены за неуважение к суду.

Напомним, в июле этого года суд наложил арест более чем на 33 тысячи тонн кукурузы, 11 тыс. т пшеницы и другого зерна, хранившегося на терминале "Олимпекс Купе Интернейшнл" в Одесской области, в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму почти 81 млн грн.