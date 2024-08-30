Високий суд Англії сьогодні розгляне справу засновників GNT: що відомо

Засновникам групи GNT Сергію Грозі та Володимиру Науменку підозрюють у невиплаті кредитних коштів, зникнення зерна у заставі та розтрату активів. Слухання по цій справі у Високому суді Англії відбудеться 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Latifundist .

Як пише видання, американські інвестиційні компанії Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners звернулися до суду з проханням притягнення до відповідальності засновників українського імпортно-експортного бізнесу GNT за порушення судових наказів щодо розкриття їхніх активів.

13 січня 2023 року компанії Argentem та Innovatus отримали від Високого суду Англії наказ про заморожування активів та рахунків Сергія Грози та Володимира Науменка, але кредитори вважають, що українці розкрили в суді лише частину інформації про їхні справжні статки.

Наказ про заморожування активів та рахунків з’явився в процесі примусового стягнення активів боржників кредиторами Argentem і Innovatus, розпочатого наприкінці 2022 року. Це сталося після того, як GNT не змогла вжити заходів для виходу з дефолту 2021 року та не змогла пояснити зникнення 400 тисяч т зерна та кукурудзи, що перебували у заставі кредиту.

Суд наказав Грозі та Науменку надати подальше розкриття своїх активів у квітні 2024 року. У своїх заявах вони не пояснили, чому дивіденди в розмірі 97 млн доларів, отримані в період з 2014 по 2016 рр., не відображаються на їхніх рахунках.

Позивачі стверджують, що обвинувачені не виконали рішення суду і тому подали черговий позов у червні, стверджуючи, що засновники групи GNT повинні бути ув'язнені за неповагу до суду.

Нагадаємо, у липні цього року суд наклав арешт на понад 33 тисяч т кукурудзи, 11 тис. т пшениці та іншого зерна, що зберігалося на терміналі "Олімпекс Купе Інтернейшнл" в Одеській області, в рамках кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків на суму майже 81 млн грн.