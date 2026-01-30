Высокая цена наступления: потери армии РФ могут изменить ход переговоров

Потери армии РФ в войне против Украины резко возросли. В последнее время они приближаются к уровню, который Кремлю все сложнее компенсировать без новой волны мобилизации. Потенциально это может повлиять на мирные переговоры.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет издание Bloomberg .

По европейским оценкам, нынешняя динамика может серьезно осложнить для Москвы пополнение личного состава. Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в декабре Силы обороны уничтожили около 35 тысяч российских военных.

В Киеве называют стратегической целью увеличение показателя уничтоженных россиян до 50 тысяч в месяц - почти вдвое больше средних оценок НАТО по потерям РФ в 2025 году. Европейские разведки связывают рост летальности с более эффективными ударами украинских дронов и уменьшением доли раненых, которые выживают.

Потери превысили пополнение

По имеющимся оценкам, уровень погибших уже сравнялся или превышает темпы вербовки в России. Это означает, что без принудительной мобилизации Кремлю будет все труднее удерживать численность войск.

В то же время российский диктатор Владимир Путин избегает такого шага из-за негативного опыта призыва 2022 года. Тогда так называемая "частичная мобилизация" вызвала массовый отток населения и общественное недовольство.

Сейчас основным инструментом пополнения армии остаются финансовые стимулы - высокие зарплаты и большие бонусы за подписание контрактов. Москва утверждает, что этого хватает для выполнения планов набора.

Однако рост потерь ставит под сомнение эффективность такой модели в среднесрочной перспективе. Российские войска достигают лишь ограниченных тактических успехов на фронте. Стратегических прорывов вдоль более тысячи километров линии соприкосновения не зафиксировано, что еще больше повышает "цену" каждого наступления для РФ.

Европейские оценки потерь подрывают утверждения Москвы о неизбежности ее победы и могут ослабить позиции Кремля на переговорах. Ключевым фактором остается доминирование дронов на поле боя.

"Траектория потерь Кремля может ослабить позиции Путина за столом переговоров в ближайшие месяцы, утверждают люди, знакомые с оценками, которые говорили на условиях анонимности", - отмечает издание.

Сейчас, по данным латвийских спецслужб, именно беспилотники вызывают до 70-80% погибших и раненых. Россия пока не находит эффективного ответа на эту угрозу.