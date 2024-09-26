"Высасывает здоровье и энергию". Домашние задания в Украине предлагают отменить

Во вторник, 24 сентября, на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение об отмене домашних заданий во всех учебных заведениях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.

Аргументация автора петиции Автор петиции - Пилипчик Андрей Павлович - отмечает, что домашнее задание "высасывает здоровье и энергию в школьниках". "Дети не выдерживают такой нагрузки, сколько домашнего задания. У детей нет отдыха. После завершения домашнего задания, на утро дети встают как не свои, обессиленные", - говорится в тексте петиции. Отмечается, что "даже на законных выходных дети должны делать домашнее задание". "Тогда стоит вопрос, зачем создали выходные дни? Давайте соберемся и отменим домашнее задание", - заключает автор. Петиция к КМУ №41/007248-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua) Отметим, что по состоянию на 16:00 четверга, 26 сентября, под петицией собрано только 4 подписи (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 89 дней.