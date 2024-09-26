"Высасывает здоровье и энергию". Домашние задания в Украине предлагают отменить
Во вторник, 24 сентября, на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение об отмене домашних заданий во всех учебных заведениях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.
Аргументация автора петиции
Автор петиции - Пилипчик Андрей Павлович - отмечает, что домашнее задание "высасывает здоровье и энергию в школьниках".
"Дети не выдерживают такой нагрузки, сколько домашнего задания. У детей нет отдыха. После завершения домашнего задания, на утро дети встают как не свои, обессиленные", - говорится в тексте петиции.
Отмечается, что "даже на законных выходных дети должны делать домашнее задание".
"Тогда стоит вопрос, зачем создали выходные дни? Давайте соберемся и отменим домашнее задание", - заключает автор.
Петиция к КМУ №41/007248-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
Отметим, что по состоянию на 16:00 четверга, 26 сентября, под петицией собрано только 4 подписи (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 89 дней.
Учеба в школе на год дольше
Напомним, недавно стало известно, что с 2027 года школьники в Украине будут учиться на год дольше.
По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, благодаря 12-летней системе обучения (введенной в рамках реформы старшей школы) дети будут приходить в университет более подготовленными.
Так же ученики, которые будут выбирать профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией.
Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года. В этот период будут отобраны учебные заведения, в которых будут апробировать разные модели.
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