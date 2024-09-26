"Висмоктує здоров'я та енергію". Домашні завдання в Україні пропонують скасувати
У вівторок, 24 вересня, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція щодо скасування домашніх завдань в усіх навчальних закладах України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.
Аргументація автора петиції
Автор петиції - Пилипчик Андрій Павлович - наголошує, що домашнє завдання "висмоктує здоров'я та енергію в школярах".
"Діти не витримують такого навантаження, скільки домашнього завдання. Діти не мають відпочинку. Після завершення домашнього завдання, на ранок діти встають як не свої, знесилені", - йдеться у тексті петиції.
Зазначається, що "навіть на законних вихідних дітлахи мають робити домашнє завдання".
"Тоді стоїть питання, навіщо створили вихідні дні? Давайте зберемось і скасуємо домашнє завдання", - підсумовує автор.
Петиція до КМУ №41/007248-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
Зазначимо, що станом на 16:00 четверга, 26 вересня, під петицією зібрано лише 4 підписи (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 89 днів.
Навчання в школі на рік довше
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що з 2027 року школярі в Україні навчатимуться на рік довше.
За словами міністра освіти й науки України Оксена Лісового, завдяки 12-річній системі навчання (запровадженій у межах реформи старшої школи) діти приходитимуть до університету більш підготовленими.
Так само, учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.
Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі.
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