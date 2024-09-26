"Висмоктує здоров'я та енергію". Домашні завдання в Україні пропонують скасувати

У вівторок, 24 вересня, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція щодо скасування домашніх завдань в усіх навчальних закладах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

Аргументація автора петиції

Автор петиції - Пилипчик Андрій Павлович - наголошує, що домашнє завдання "висмоктує здоров'я та енергію в школярах".

"Діти не витримують такого навантаження, скільки домашнього завдання. Діти не мають відпочинку. Після завершення домашнього завдання, на ранок діти встають як не свої, знесилені", - йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що "навіть на законних вихідних дітлахи мають робити домашнє завдання".

"Тоді стоїть питання, навіщо створили вихідні дні? Давайте зберемось і скасуємо домашнє завдання", - підсумовує автор.

Петиція до КМУ №41/007248-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Зазначимо, що станом на 16:00 четверга, 26 вересня, під петицією зібрано лише 4 підписи (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 89 днів.