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"Висмоктує здоров'я та енергію". Домашні завдання в Україні пропонують скасувати

Четвер 26 вересня 2024 16:16
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"Висмоктує здоров'я та енергію". Домашні завдання в Україні пропонують скасувати Домашні завдання в Україні пропонують скасувати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 24 вересня, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція щодо скасування домашніх завдань в усіх навчальних закладах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.

Аргументація автора петиції

Автор петиції - Пилипчик Андрій Павлович - наголошує, що домашнє завдання "висмоктує здоров'я та енергію в школярах".

"Діти не витримують такого навантаження, скільки домашнього завдання. Діти не мають відпочинку. Після завершення домашнього завдання, на ранок діти встають як не свої, знесилені", - йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що "навіть на законних вихідних дітлахи мають робити домашнє завдання".

"Тоді стоїть питання, навіщо створили вихідні дні? Давайте зберемось і скасуємо домашнє завдання", - підсумовує автор.

&quot;Висмоктує здоров'я та енергію&quot;. Домашні завдання в Україні пропонують скасувати

Петиція до КМУ №41/007248-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Зазначимо, що станом на 16:00 четверга, 26 вересня, під петицією зібрано лише 4 підписи (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 89 днів.

Навчання в школі на рік довше

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що з 2027 року школярі в Україні навчатимуться на рік довше.

За словами міністра освіти й науки України Оксена Лісового, завдяки 12-річній системі навчання (запровадженій у межах реформи старшої школи) діти приходитимуть до університету більш підготовленими.

Так само, учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.

Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі.

Читайте також, що розповіли в МОН про масштабні зміни в освіті українців.

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