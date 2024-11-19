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Германия и Финляндия предупредили о гибридной войне после повреждения подводного кабеля связи

Вторник 19 ноября 2024 11:19
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Германия и Финляндия предупредили о гибридной войне после повреждения подводного кабеля связи Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия и Финляндия начали совместное расследование повреждения подводного коммуникационного кабеля, соединяющего их территории. Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность на фоне напряженных отношений с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Финляндии Элина Валтонен выступили с заявлением, в котором подчеркнули важность защиты критической инфраструктуры.

"Тот факт, что подобный случай сразу вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, свидетельствует о нестабильности нашего времени", - отметили они.

Министры также подчеркнули, что европейская безопасность сталкивается с угрозой не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак. Они подчеркнули необходимость усиления защиты стратегически важных объектов.

Напряженность в регионе сохраняется с 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину. Инцидент в Балтийском море вновь подчеркивает хрупкость современной безопасности.

Повреждение подводного кабеля между Финляндией и Германией

Подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию через Балтийское море, оказался поврежден. Связь прервана, причина инцидента пока неизвестна.

Компания сообщила о начале ремонта, который может занять 5–15 дней. Кабель длиной 1173 км соединяет Хельсинки и Росток, функционируя с 2016 года как единственный прямой маршрут между Финляндией и Центральной Европой.

Также в Балтийском море обнаружено повреждение кабеля между Литвой и Швецией. Инцидент произошел в воскресенье утром около 10:00.

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