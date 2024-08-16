Восемь стран ЕС обеспокоены смягчением въезда граждан России и Беларуси в Венгрию

Восемь стран ЕС обратились к еврокомиссару по вопросам внутренних дел Ильве Йоганссон. Они озабочены решением Венгрии, смягчающим визовый режим для граждан России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, которое в Х обнародовал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.
Документ подписали главы МИД, министры внутренних прав и юстиции Латвии, Эстонии, Швеции, Литвы, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.
Они назвали решение Венгрии неоправданным и напомнили, что Россия продолжает вести войну против Украины и постоянно нарушает международное право.
"Кроме этого Россия активизировала агрессивные гибридные действия против ЕС и стран Шенгенского соглашения. Среди них - диверсии, акты насилия, провокации на границах с привлечением мигрантов", - говорится в тексте письма.
Также чиновники сообщили, что на недавнем саммите НАТО страны согласились, что подобные решения по смягчению въезда граждан РФ и РБ в европейские государства представляют угрозу безопасности.
Они приветствовали то, что в Еврокомиссии этим вопросом уже заинтересовались.
"Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги будут иметь чрезвычайное значение для обеспечения нашей безопасности", - отметили представители стран.
После визита угорского премьера Виктора Орбана в Москву Венгрия решила упростить условия въезда для граждан России и Беларуси. Теперь они включены в программу венгерской "национальной карты". Ее выдают на 2 года с возможностью продления для тех, кто хочет работать в Венгрии.
На решение Будапешта отреагировал глава крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, призвавший срочно принять необходимые меры против Венгрии за выдачу виз РФ. Европарламент также был этим решением обеспокоен.
Издание Politico сообщило, что Венгрию за смягчение въезда граждан России и Беларуси могут исключить из Шенгенской зоны.
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