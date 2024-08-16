Восемь стран ЕС обеспокоены смягчением въезда граждан России и Беларуси в Венгрию

Документ подписали главы МИД, министры внутренних прав и юстиции Латвии, Эстонии, Швеции, Литвы, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.

Они назвали решение Венгрии неоправданным и напомнили, что Россия продолжает вести войну против Украины и постоянно нарушает международное право.

"Кроме этого Россия активизировала агрессивные гибридные действия против ЕС и стран Шенгенского соглашения. Среди них - диверсии, акты насилия, провокации на границах с привлечением мигрантов", - говорится в тексте письма.

Также чиновники сообщили, что на недавнем саммите НАТО страны согласились, что подобные решения по смягчению въезда граждан РФ и РБ в европейские государства представляют угрозу безопасности.

Они приветствовали то, что в Еврокомиссии этим вопросом уже заинтересовались.

"Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги будут иметь чрезвычайное значение для обеспечения нашей безопасности", - отметили представители стран.