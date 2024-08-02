ЕС требует от Венгрии объяснений по упрощению выдачи виз для россиян

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу решения Венгрии смягчить визовые правила для граждан России и Беларуси. ЕС опасается, что это может повысить риск шпионажа внутри блока.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который остается одним из немногих лидеров ЕС, поддерживающих тесные связи с Кремлем после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, недавно подписал указ о расширении программы ускоренного получения виз на восемь стран, включая Россию и Беларусь. Ранее эта программа предоставляла "национальные карты" только гражданам Украины и Сербии, позволяя им работать в Венгрии.

Европарламент выразил серьезные опасения, что смягчение визовых правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности". Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон согласилась с этими опасениями и направила венгерскому правительству письмо с просьбой ответить на вопросы до 19 августа.

Орбан также вызвал раздражение у коллег по ЕС, когда 5 июля посетил Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, всего через несколько дней после того, как Венгрия приняла председательство в Совете ЕС на шесть месяцев.