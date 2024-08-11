США предложат Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти в Венесуэле, - WSJ
Соединенные Штаты хотят предложить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию после спорных выборов главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание ссылаясь на источники пишет, что США обсудили помилование Мадуро и его старших помощников, против которых Министерство юстиции Соединенных Штатов выдвинуло обвинение. Вашингтон хочет убедить Мадуро покинуть пост главы государства до истечение срока его полномочий в январе.
Один из источников издания, знакомый с обсуждениями в администрации президента США Джо Байдена, утверждает, что американское предложение по поводу амнистии Мадуро, а также для его старших помощников, является одним из вариантов, как заставить Мадуро покинуть пост.
Как сообщается, у США есть пять месяцев до инаугурации президента Венесуэлы, чтобы заключить данное соглашение. Однако многое зависит от результатов выборов президента США, которые состоятся в ноябре этого года. К тому же, добиться этой цели будет сложнее, если президентом станет Дональд Трамп.
В случае его победы, республиканец может прекратить любой конструктивный диалог, вернувшись к своей агрессивной политике в отношении венесуэльского лидера. WSJ напоминает, что еще в 2019 году администрация Трампа ввела против Венесуэлы санкции и поддержала теневое правительство страны для сверления режима.
Кроме того, как пишет издание, Мадуро открыт к переговорам, если Вашингтон "проявит к нему уважение". В то же время, он до сих пор не доверяет США, даже несмотря на то, что администрация Байдена отменила большинство экономических санкций в надежде способствовать честным и открытым июльским выборам.
Выборы в Венесуэле
Напомним, что 28 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на прошедших президентских выборах. Однако оппозиция заявила о фальсификации объявленных результатов, и что победу одержал их кандидат Эдмундо Гонсалес.
В частности, оппозиция обнародовала результаты президентских выборов и заявила, что Гонгалес набрал 67% голосов, тогда как действующий президент Мадуро лишь 30%. С 29 июля в Венесуэле начались протесты.
США и ЕС победу Мадуро не признают. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что на самом деле, на президентских выборах в июле победил оппозиционный кандидат Гонгалес.
По его словам, Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Мадуро победителем на выборах без "подтверждающих доказательств". В частности, там до сих пор не опубликовали детальных данных голосования или каких-либо таблиц подсчета голосов, несмотря на многочисленные призывы венесуэльцев и международного сообщества сделать это. Блинкен отметил, что это лишает доверия к объявленному результату.
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