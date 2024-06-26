Украинцы могут поехать на учебу в Польшу: что для этого нужно

Польские учебные заведения приглашают на обучение студентов из других стран. Украинские соискатели могут присоединиться к программе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NAWA .

Кто может принять участие в программе

В первую очередь предложение действительно для иностранцев, которые на момент приема отвечают этим критериям:

являются гражданами одной из стран: Албания, Ангола, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Черногория, Демократическая Республика Конго, Египет, Эквадор, Эфиопия, Филиппины, Грузия, Индия, Индонезия, Ирак, Йемен, Иордания, Казахстан, Кения, Колумбия, Косово, Ливан, Северная Македония, Мексика, Молдова, Монголия, Непал, Нигерия, Палестина, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сенегал, Сербия, Танзания, Тунис, Украина , Узбеки Венесуэла, Вьетнам, Замбия

не имеют польского гражданства и не подали заявление на польское гражданство

планируют начать обучение на второй ступени или подготовительный курс в зимнем семестре 2024/25 учебного года (с октября 2024 года)

на момент подачи заявки в Программу они являются студентами последнего семестра первого цикла обучения в стране Программы или получили диплом об окончании первого цикла обучения в стране Программы не ранее 2022 года

ранее не получили диплом об окончании второй ступени обучения или единой магистратуры

еще не получали стипендию от директора NAWA (стипендию NAWA) по Программе

иметь документально подтвержденные знания об уровне польского языка A2 (если они планируют пройти годовой подготовительный курс, предваряющий второй цикл обучения на польском языке) и B2, если они планируют начать обучение второй ступени на польском языке

минимальный уровень английского языка B2, если они планируют начать обучение второму циклу на английском языке

Что предусматривает Программа

Программа позволяет получить стипендию на обучение дневной формы обучения на польском или английском языках в университетах под руководством Министра науки и высшего образования.

Кроме того, предусмотрен годовой подготовительный курс NAWA, проводимый на условиях стипендии. На этапе подачи заявки будущий студент выбирает одно из направлений получения стипендии: обучение на польском языке, подготовительный курс и обучение второй ступени или обучение без подготовительного курса.

Второй цикл обучения будет проходить на английском и предусматривает курс польского языка и культуры. Последний также будут преподавать на английском.

Что нужно подать для поступления

Все страны, откуда могут подаваться студенты, делятся на четыре группы. Украина входит в первую, поэтому это следует указывать в аппликационной форме.

Список обязательных приложений к заявлению:

скан страницы паспорта с персональными данными Заявителя

скан диплома об окончании первой ступени обучения вместе с приложением, содержащим информацию о среднем арифметическом оценок по всему курсу обучения и информацию об оценках по пройденным предметам

Поступающие, которые на момент подачи заявления являются студентами последнего семестра первой степени обучения или еще не получили диплом об окончании первой ступени обучения, представляют скан сертификата, содержащий:

имя и фамилия Заявителя

название университета, выдающего сертификат

название направления обучения первой ступени

дата завершения обучения на первой ступени (или запланированная дата окончания обучения)

сведения о среднем балле и перечне всех пройденных предметов вместе с итоговыми оценками

штамп ВУЗов, выдавший сертификат

Добавить также нужно:

документ, подтверждающий участие в наборе на дневную форму обучения второго цикла, начиная с зимнего семестра 2024/25, в университете Польши, избранном Заявителем, под руководством Министра науки и высшего образования

решение о зачислении Заявителя на обучение (или условное решение), обещание поступления на обучение, письмо о принятии из университета, предварительное письмо о принятии из университета, подтверждение участия в наборе для избранной Заявителем области обучения или подтверждение контакта с университетом, в котором Заявитель планирует начать обучение

скан документа, подтверждающего знание языка, на котором Заявитель планирует учиться в Польше

Если обучение по запланированному направлению подготовки будет проводиться на польском языке, нужно добавить скан документа, подтверждающего знание польского языка на необходимом уровне. К примеру:

языковой сертификат

аттестат/диплом или другие документы, подтверждающие окончание средней школы или обучение первой степени с польским языком обучения

сертификат об окончании курсов польского языка

Если образование в планируемом направлении обучения будет проводиться на английском языке, нужны:

скан сертификата о знании английского языка на минимальном уровне В2, действующего на дату подачи заявки на прием на работу, или

скан документа, подтверждающего завершение обучения на первой ступени с английским языком обучения, или

скан документа, подтверждающего проверку уровня знания английского языка, осуществленную польским университетом во время приема на работу

Граждане стран Программы, где английский язык является официальным, освобождены от представления документа, подтверждающего знание английского языка.

Рекомендательное письмо от дипломатического представительства Польши в соответствии со сферой аккредитации заведения является необязательным.