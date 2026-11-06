В вузах повторно проверят обучение студентов 25+ лет: их количество выросло в семь раз

В украинских университетах готовят новые проверки студентов старше 25 лет. Государственная служба качества образования планирует провести их в январе 2027 года на фоне резкого роста таких соискателей образования и выявленных нарушений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака во время встречи с ректорами высшего образования.
По словам Гурака, за пять лет полномасштабной войны количество студентов старше 25 лет возросло примерно в семь раз.
Если в 2021/2022 учебном году таких студентов было около 30 тысяч, то сейчас их насчитывается уже 217 770 человек.
В отдельных университетах они составляют до 98% от общего числа студентов.
Предварительные проверки Государственной службы качества образования выявили многочисленные нарушения при зачислении, обучении и оценке студентов старше 25 лет.
Поэтому в январе 2027 года служба планирует повторно проверить, как организовано их обучение.
Глава Госслужбы также призвал ректоров контролировать результаты обучения таких студентов во время текущей сессии.
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Ранее мы писали о том, что министр образования Андрей Бутенко заявил, что в Украине усилят контроль за студентами от 25 лет, чтобы выявлять случаи поступления ради получения отсрочки.