У вишах повторно перевірять навчання студентів 25+ років: їх кількість зросла у сім разів

Кількість студентів 25+ зросла в сім разів

За словами Гурака, за п'ять років повномасштабної війни кількість студентів віком понад 25 років зросла приблизно в сім разів.

Якщо у 2021/2022 навчальному році таких студентів було близько 30 тисяч, то зараз їх налічується вже 217 770.

В окремих університетах вони становлять до 98% від загальної кількості студентів.

Що перевірятимуть у вишах

Попередні перевірки Державної служби якості освіти виявили численні порушення під час зарахування, навчання та оцінювання студентів віком понад 25 років.

Тому в січні 2027 року служба планує повторно перевірити, як організоване їхнє навчання.

Голова Держслужби також закликав ректорів контролювати результати навчання таких студентів під час поточної сесії.