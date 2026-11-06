У вишах повторно перевірять навчання студентів 25+ років: їх кількість зросла у сім разів

В українських університетах готують нові перевірки студентів віком понад 25 років. Державна служба якості освіти планує провести їх у січні 2027 року на тлі різкого зростання кількості таких здобувачів освіти та виявлених порушень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака під час зустрічі з ректорами закладів вищої освіти.
За словами Гурака, за п'ять років повномасштабної війни кількість студентів віком понад 25 років зросла приблизно в сім разів.
Якщо у 2021/2022 навчальному році таких студентів було близько 30 тисяч, то зараз їх налічується вже 217 770.
В окремих університетах вони становлять до 98% від загальної кількості студентів.
Попередні перевірки Державної служби якості освіти виявили численні порушення під час зарахування, навчання та оцінювання студентів віком понад 25 років.
Тому в січні 2027 року служба планує повторно перевірити, як організоване їхнє навчання.
Голова Держслужби також закликав ректорів контролювати результати навчання таких студентів під час поточної сесії.
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Раніше ми писали про те, що міністр освіти Андрій Бутенко заявив, що в Україні посилять контроль за студентами віком від 25 років, щоб виявляти випадки вступу заради отримання відстрочки.