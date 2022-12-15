Российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании.

"Благодаря своевременному предупреждению от Службы безопасности Украины ІТ-специалистам нашей компании удалось отразить атаку", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты применили дополнительные меры для защиты ІТ-инфраструктуры. В связи с этим вебсайт "Львовоблэнерго" и другие сервисы компании могут работать с определенной задержкой.

Напомним, в СБУ ранее сообщили, что российские хакеры постоянно атакуют Украину, в том числе и энергетические объекты, чтобы обесточить все регионы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.