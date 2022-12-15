Российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго"
Российские хакеры сегодня ночью атаковали сайт и ресурсы "Львовоблэнерго". Специалисты смогли отразить атаку россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании.
"Благодаря своевременному предупреждению от Службы безопасности Украины ІТ-специалистам нашей компании удалось отразить атаку", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты применили дополнительные меры для защиты ІТ-инфраструктуры. В связи с этим вебсайт "Львовоблэнерго" и другие сервисы компании могут работать с определенной задержкой.
Напомним, в СБУ ранее сообщили, что российские хакеры постоянно атакуют Украину, в том числе и энергетические объекты, чтобы обесточить все регионы.
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