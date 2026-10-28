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Вирус Эбола в Конго набирает обороты: погибли почти 5000 человек

04:13 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: лаборатория (Getty Images)

В Демократической Республике Конго количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола возросло до 10 060 человек. С начала вспышки умерли 4 887 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Как известно, инфекция распространилась на другие африканские страны, в частности Кению и Нигерию.

По данным Африканских центров контроля и профилактики заболеваний, нынешняя вспышка, вызванная штаммом "Бундибугйо", стала самой быстрой по темпам распространения среди зарегистрированных вспышек Эболы. Заболевание начало распространяться в середине мая.

Эбола распространилась за пределы Конго

В Кении зафиксировали девять случаев заражения, двое инфицированных скончались. Первый больной прибыл в столицу страны Найроби из ДР Конго через Уганду. Все последующие случаи заражения в Кении связаны с ним.

В Нигерии подтвердили один случай Эболы. Медики также продолжают следить за ситуацией в регионе, поскольку вирус уже пересек границы нескольких стран.

В Уганде во время нынешней вспышки зарегистрировали 20 случаев заболевания, два человека скончались. В конце августа власти страны объявили о завершении вспышки после того, как в течение 42 дней там не было обнаружено новых случаев.

Чем опасен штамм "Бундибугйо"

Вирус Эбола передается через непосредственный контакт с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека. Среди основных симптомов заболевания – лихорадка, диарея и кровотечения.

Пока нет одобренной вакцины или специфического лечения именно против штамма "Бундибугйо". На ранних стадиях болезнь может напоминать малярию, поэтому инфекцию сложнее вовремя распознать.

С июля продолжаются клинические испытания двух противовирусных препаратов. Кроме того, исследователи проверяют, способна ли вакцина Ervebo, разработанная против другой разновидности вируса Эбола, обеспечить защиту и от штамма "Бундибугйо".

Ранее в ДР Конго более 250 человек присоединились к испытанию экспериментального препарата Obeldesivir, который может помочь предотвратить развитие Эболы после контакта с инфицированным человеком.

Как известно, летом в Европе впервые зафиксировали случай заражения Эболой – это произошло во Франции.

Ранее в ВОЗ предупреждали, что новая вспышка Эболы в Африке рискует стать масштабнее эпидемии 2014 года.

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