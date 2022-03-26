Царьову оголосили підозру за двома статтями. Йому загрожує довічний термін
Колишньому українському нардепу Олегу Царьову оголошено підозру за двома статтями. Прокуратура інкримінує йому державну зраду і посягання на територіальну цілісність України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.
За її словами, Царьов постійно вів пропаганду проти інтересів країни, народним депутатом якої він був. А нещодавно звернувся до мера Кривого Рогу Олександра Вілкула з пропозицією здати місто Росії.
"Іншими словами, складно сказати, що саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини", - зазначила Венедіктова.
Вона уточнила, що Царьову оголошено підозру в державній зраді і закликах до зміни територій і державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.
"Наслідки за подібні злочини, безумовно, якщо компетентний суд погодиться з позицією прокурорів, суворі - довічне ув'язнення. Не можу взяти на себе сміливість передбачити вердикт суду, але сподіваюся, що рішення буде справедливим", - додала вона.
Нагадавши, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебуває в суді з 2017 року.
Царьов був нардепом від Партії регіонів, після Майдану 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру і відкрито виступив за "референдуми" в Донецькій і Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.