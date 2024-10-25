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Пытались сорвать мобилизацию. СБУ задержала администраторов нескольких Telegram-каналов

Украина, Пятница 25 октября 2024 16:12
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Пытались сорвать мобилизацию. СБУ задержала администраторов нескольких Telegram-каналов Фото: СБУ разоблачила админов нескольких телеграмм-каналов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

СБУ разоблачила администраторов нескольких Telegram-каналов. Они пытались своей деятельностью сорвать мобилизацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.

В частности, фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности, представителях ТЦК.

В Хмельницкой области заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек. Они публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации.

В частности, фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.

Для распространения контента они администрировали десятки групп Telegram и Viber.

В Киеве разоблачены четыре жителя столицы, которые публиковали в чатах Telegram-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевской области.

Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области будут судить 30-летнего уклоняющегося, который, кроме того, что сам скрывался от призыва, еще и агитировал на своем Telegram-канале последовать его примеру.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили пяти задержанным о подозрении. Пока планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Мобилизация в Украине

Напомним, 16 октября украинский президент Владимир Зеленский представил план победы Украины. Глава государства подчеркнул, что срочность плана победы - именно сейчас. И если уж начать за ним двигаться, то может удаться завершить войну не позже, чем в следующем году.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что план победы направлен на партнеров, но есть и вторая составляющая - мобилизация самой Украины.

Мы также объясняли, как закон о мобилизации повлиял на темпы пополнения армии.

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