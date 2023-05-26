Французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России

Французский производитель шин Michelin заявил, что продает свою Российскую шинную производственную компанию (MRTMC) и Camso CIS в России компании Power International Tyres, дистрибьютору шин в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение, одобренное местными властями, сохранит 250 рабочих мест, в основном на единственном российском заводе Michelin в Давыдово, говорится в сообщении группы.

Michelin заявила, что перевод каждого сотрудника в Power International Tyres невозможен, поэтому тем, кто желает покинуть компанию, будет разрешено сделать это "на хороших условиях".

Французская компания присутствует в России с 1997 года и стала первой международной шинной компанией, открывшей там собственное производство в 2004 году. В прошлом году она объявила, что приостанавливает производственную деятельность в России и экспорт в страну после вторжения Москвы в Украину.

В апреле Michelin заявила, что прекращение ее деятельности в России привело к 25-процентному снижению объемов в первом квартале этого года.