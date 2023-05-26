ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России

Новина українською →
Москва, Пятница 26 мая 2023 12:41
Французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России Фото: Michelin продал свой завод в России (michelinracingusa.com)
Автор: Александр Белоус

Французский производитель шин Michelin заявил, что продает свою Российскую шинную производственную компанию (MRTMC) и Camso CIS в России компании Power International Tyres, дистрибьютору шин в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение, одобренное местными властями, сохранит 250 рабочих мест, в основном на единственном российском заводе Michelin в Давыдово, говорится в сообщении группы.

Michelin заявила, что перевод каждого сотрудника в Power International Tyres невозможен, поэтому тем, кто желает покинуть компанию, будет разрешено сделать это "на хороших условиях".

Французская компания присутствует в России с 1997 года и стала первой международной шинной компанией, открывшей там собственное производство в 2004 году. В прошлом году она объявила, что приостанавливает производственную деятельность в России и экспорт в страну после вторжения Москвы в Украину.

В апреле Michelin заявила, что прекращение ее деятельности в России привело к 25-процентному снижению объемов в первом квартале этого года.

Отметим, в мае немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental продал завод под Калугой и покинул российский рынок.

После российского вторжения в Украину территорию России покинули большинство ведущих западных компаний. В то же время некоторые из французских фирм продолжают свой бизнес. Среди них "Ашан", который даже отрывает новую сеть магазинов.

Массовый исход западных автопрозводителей привел к тому, что продажи новых автомобилей на территории России за 2022 год упали почти на 60%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация
NEWS
Ночная атака россиян. Украинские бойцы уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"
Ночная атака россиян. Украинские бойцы уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром