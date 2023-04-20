ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Компания CNH Industrial, владеющая Case и New Holland, продает свой бизнес в России

Новина українською →
Москва, Четверг 20 апреля 2023 07:41
Компания CNH Industrial, владеющая Case и New Holland, продает свой бизнес в России Фото: компания CNH Industrial объявила о продаже своего бизнеса в России (media.cnhindustrial.com)
Автор: Константин Широкун

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial, которому в частности принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Объявлено, что российские активы оценены в 60 млн долларов. В компании не сообщили, кому будет продан бизнес. В CNH Industrial пояснили, что решение о продаже российского бизнеса принято после приостановки поставок в страну в марте 2022 года.

В пресс-службе добавили, что в российском отедлении CNH Industrial работали около 200 человек, им продолжили выплачивать зарплату с момента остановки работы.

По итогам 2021 финансового года выручка CNH Industrial в России составила 380 млн долларов, что составляет 2% от консолидированной выручки компании. Кроме того, в CNH Industrial также оценили свои дополнительные расходы из-за отчуждения активов в России в 20 млн долларов.

Ранее мы писали, что датская компания Vestas, производящая оборудование для "зеленой" энергетики, решила полностью прекратить деятельность в Российской Федерации.

Кроме того, мы писали, что компания Hitachi Energy объявила о завершении продажи своего российского бизнеса местному менеджменту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вторжение России в Украину
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны