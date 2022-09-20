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Производитель масла "Олейна" уходит с российского рынка

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 11:35
Производитель масла "Олейна" уходит с российского рынка Фото: Производитель масла "Олейна" уходит с российского рынка (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Американская агропромышленная компания Bunge покидает российский рынок. Весь бизнес компания продает бизнесмену Карену Ванецяну, контролирующему акционеру компании Exoil Group.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия сделки, включая одобрение регулирующих органов.

"Мы благодарны коллективу за то, что он продолжает поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях", - заявил Грег Хекман, генеральный директор Bunge.

Отметим, что завод в Воронежской области принадлежал Bunge с 2008 года, компания выпускала подсолнечное масло под брендами "Олейна" и Ideal.

Напомним, PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.

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