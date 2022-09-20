Pepsi прекратила производство в России через полгода после своего обещания, - Reuters

PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Объявление Pepsi было сделано после того, как агентство Reuters посетило десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружило банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе на заводах в России.

Самая последняя дата продукта Pepsi - 17 августа.

В заявлении для Reuters американская компания заявила, что прекратила производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.

"Все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено", - заявил представитель PepsiCo 8 сентября. Это были первые публичные комментарии по этому поводу с тех пор, как в начале марта компания объявила о приостановке производства, продаж, рекламных мероприятий и рекламы в России.

Представитель сказал, что это "согласуется с объявлением, которое мы сделали в марте 2022 года", но отказался комментировать, когда его попросили сообщить обновленную информацию о продажах и о том, были ли они остановлены.

Согласно данным Reuters, газированные напитки по-прежнему широко доступны в Москве, а также во Владивостоке на Дальнем Востоке и в Красноярске в Сибири.

Запад не санкционировал еду и напитки в рамках широкомасштабных мер, направленных на наказание России за ее вторжение в Украине.

Доступность продуктов Pepsi подчеркивает сложность ухода из одной из крупнейших стран мира. В 2021 году Россия была третьим по величине рынком для нью-йоркской Pepsi после США и Мексики.

Ранее этим летом столичные магазины все еще распродавали запасы иностранного пива, спустя несколько месяцев после того, как пивовары заявили, что остановят производство.

Производство конкурирующей компании Coca-Cola Co из Атланты в России также продолжилось после того, как в марте она заявила о приостановке своей деятельности.

В июне компания заявила, что ее разливочная компания Coca-Cola HBC AG, отдельная компания, и существующие клиенты в России исчерпывают запасы, после чего производство и продажи Coke и других брендов в России прекратятся.