Виробник олії "Олейна" йде з російського ринку

Американська агропромислова компанія Bunge залишає російський ринок. Весь бізнес компанія продає бізнесменові Карену Ванецяну, який контролює акціонера компанії Exoil Group.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Продаж включає завод з переробки соняшника у Воронежі. Завершення продажу залежить від нормальних умов закриття угоди, включаючи схвалення регулюючих органів.

"Ми вдячні колективу за те, що він продовжує постачати необхідні продукти харчування та корми у цих складних умовах", - заявив Грег Хекман, генеральний директор Bunge.

Зазначимо, що завод у Воронезькій області належав Bunge з 2008 року, компанія випускала соняшникову олію під брендами "Олейна" та Ideal.

Нагадаємо, PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP та Mountain Dew в Росії.

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