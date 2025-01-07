Верный всегда. Где сейчас морпех "Волына", который защищал Мариуполь и прошел плен

Майор Сергей "Волына" Волынский стал один из главных персоналий при обороне Мариуполя в начале полномасштабного вторжения. Именно он в апреле 2022 года возглавил 36-ю бригаду морской пехоты и из блокадного города обращался к мировым лидерам с призывом помочь вывести гражданских на подконтрольные Украине территории.

РБК-Украина рассказывает о том, где сейчас морпех "Волына" и чем занимается.

Когда и как начался боевой путь "Волыны"

Сергей Волынский родился в Полтаве в 1992 году. Учился в Кременчугском военном лицее, а затем получил высшее образование в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Волына" с 2013 года проходил службу в Керчи в подразделении морской пехоты в Крыму. После аннексии Россией полуострова Волынский вместе с побратимами остались верны присяге и дислоцировались в Николаев, где на базе выведенных офицеров создали 36-й ОБрМП.

"Волына" несет флаг во время службы в Керчи (фото: Insragram/serjvlk)

"Волина" в начале военной карьеры (фото: Instagram/serjvlk)

С 2015 года Сергей участвовал в АТО, выполнял боевые операции на Мариупольском направлении. За свои достижения морпех получил орден "За мужество" III степени, медаль "За воинскую службу Украине" и награду Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Сергей Волынский служил в морской пехоте с 2013 года (фото: фонд "Сталевые")

Об обороне Мариуполя и российском плену

Полномасштабная война застала "Волыну" в Мариуполе. В апреле при попытке прорыва линии фронта значительная часть морпехов и их комбриг попал в российский плен. Но "Волыне" и другой части бригады удалось присоединиться к азовцам, которые находились в бункерах "Азовстали". После этого он взял на себя командование морпехами 36-й бригады.

Из блокадного Мариуполя "Волына" обращался к мировым лидерам, в частности Байдену, Эрдогану и Зеленскому, чтобы мирное население эвакуировали из города.

"Мы ежедневно ведем ожесточенные бои и сдерживаем многотысячное войско врага. Это дается ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь. Но нам нужна ваша помощь. Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских. Украинская власть договаривалась с россиянами о гуманитарных коридорах, однако российская сторона не сдержала слово. Мы умоляем мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших", - обращался тогда к президентам "Волына".

"Волына" во время обороны Мариуполя (фото: Instagram/serjvlk/serjvlk)

В конце концов тогда удалось вывести гражданских из "Азовстали", а во второй половине мая после приказа руководства украинские защитники и сами вышли из бункеров завода и попали в российский плен. По воспоминаниям "Волынского" перед выходом он с побратимами сожгли флаги морской пехоты, чтобы те не достались врагам. Сначала Волынский находился в Еленовке, что в оккупированной части Донецкой области, где он стал свидетелем очередного российского преступления.

"В ночь с 28 на 29 июля (2022 года, - Ред.), я стал свидетелем казни воинов "Азова". Никогда не забуду этот ужас. До сих пор в моих ушах звучат их крики отчаяния и боли. В страшном теракте в Еленовке убиты мужественные защитники Мариуполя, которые на тот момент находились в плену под гарантиями безопасности. Это не просто дата в календаре - это открытая рана, которая болит и кровоточит", - вспоминал потом морпех о российском теракте в Еленовке.

В рамках договоренностей в сентябре 2022 года "Волыну" этапировали в Турцию, а в июле 2023 года вернули в Украину. Дома его ждала жена и сын.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу, верность военной присяге в октябре 2022 года "Волыне" присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

По возвращении домой "Волыне" пришлось пройти реабилитацию, но сам он не разглашал, какие проблемы со здоровьем у него возникли.

"Волына" во время возвращения в Украину после плена (фото: Офис президента)

Где сейчас "Волына" и чем занимается

Еще находясь в Турции по инициативе "Волыны" в Украине создали благотворительный фонд "Сталеві", который занимается помощью морпехами и их семьями. Сейчас Сергей ушел со службы и посвятил себе деятельности фонда.

"Сегодня я ветеран морской пехоты, но бывших морпехов не бывает. Служба - это часть меня, и она никогда не останется в прошлом", - говорит Сергей.

Волынский на своих страницах в соцсетях регулярно освещает тему военнопленных, а также проблемы их реинтеграции после возвращения домой. О собственном опыте в российской неволе морпех также рассказывает за рубежом. В частности на встречах при Посольстве Украины в США и конференциях.

"Я очень хочу, чтобы все пленные вернулись в Украину. В российском плену живые завидуют мертвым, но сила духа заставляет жить. Морпеха сломать невозможно", - писал "Волына" в соцсетях.

Выступление во время мероприятия "Реинтеграция и поддержка украинских ветеранов" в Вашингтоне, август 2024 года (фото: Instagram/serjvlk)

Также в августе прошлого года "Волына" создал петицию на сайте президента с просьбой внедрить "Флаг Надежды", которая вскоре набрала необходимых 25 тысяч голосов.

"Этот флаг призван стать новым символом борьбы за каждого нашего пленного. Я предлагаю вывешивать черно-белый флаг под государственным на всех государственных учреждениях и ключевых общественных местах. Черный цвет символизирует неволю, боль и смерть в плену, а белый - несокрушимую надежду на возвращение каждого пленного домой. Тысячи наших военных и гражданских до сих пор находятся в плену. Мы не можем о них забыть ни на минуту", - писал "Волына".