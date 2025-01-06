Из Еленовки в Мордовию. Истории морпехов, которые 1000 дней находятся в российском плену

6 января на Майдане Независимости в Киеве прошла акция "1000 дней плена". Именно столько времени находятся в российской неволе морские пехотинцы 36-й бригады, которые защищали Мариуполь в начале полномасштабной войны. 12 апреля 2022 года по приказу руководства военные вышли из бункера металлургического комбината имени Ильича, многие из них до сих пор не вернулись домой.

1000 дней плена

Более трех сотен близких и родных военнопленных со всей Украины собрались в центре столицы. С плакатами в руках, с которых гордо "смотрят" морпехи, родственники привлекают внимание общества к необходимости освобождение украинских защитников.

"Мой сын Вадим - защитник Мариуполя, был на заводе "Ильича" в составе 36-й бригады. Затем попал в Еленовку, а со временем его перевели в Мордовию. По словам освобожденных пленных, он до сих пор там находится. После теракта в колонии мы долгое время не знали, жив ли он. А потом наши защитники рассказали, что слышали эту фамилию среди пленных", - рассказывает Валерий Вальчун. На акции приехал из Житомира вместе с женой.

Перед началом большой войны Вадима с побратимами отправили из Одессы в Мариуполь в командировку с подразделением радиолокационной разведки, там его застали боевые действия.

"Ни одного звонка у нас не было. В прошлом году получили два письма. Пишет, что жив-здоров и очень ждет обмена. Вот и мы ждем, постоянно ездим на акции - в Киев, Житомир, Ирпень, Коростень. Наша внучка от старшего сына тоже ходит на митинги в городе. Младший сын Вадим еще не успел создать семью. Сейчас у нас единственное желание, чтобы всех пленных вернули домой", - добавляет мужчина.

Семья Вальчунов третий год ждут возвращения из плена сына Вадима (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Третий год в аду

Морпех Владислав Григорчук из Луцка находится третий год в плену, в 36-й бригаде он был оператором средств РЭБ. 13 января защитнику исполнится 28 лет, свой день рождения, вероятно, он снова встретит в российской колонии.

"На заводе "Ильича" Владислав был со своим двоюродным братом, который, к сожалению, там погиб. Только в 2023 году нам удалось вернуть тело брата и достойно попрощаться. Сейчас боремся за нашего Владичка, чтобы его обменяли живым-здоровым", - рассказывает любимая Владислава Наталья. Пара вместе уже почти десятилетие с 16-летнего возраста.

За все время плена родные получили только два письма от Владислава. Близкие также пишут в российскую колонию, но не знают, передают ли их письма морпеху.

"Любимый был в Ростове, но освобожденные наши защитники рассказывали, что якобы его перевели ближе к Ижевску, однако подтверждения этому мы пока не имеем. Один освобожденный нам сказал, что с Владиславом все хорошо, а что еще можно родителям сказать...? Это третий год в аду. Неужели нельзя сделать так, чтобы те ребята, которые с начала войны проживают эти все пытки, наконец попали домой? Я всем сердцем радуюсь за всех освобожденных, надеюсь, что следующим станет наш Владислав", - добавляет девушка.

На акцию девушка приехала из Луцка с младшей сестрой. В ее родном городе подобные митинги в поддержку пленных морпехов проводят еженедельно.

Наталья (слева) ждет любимого Владислава (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Саксофонист в неволе

"Я жду своего 24-летнего сына, он у меня оркестрант. Мы уже третий год боремся за его возвращение. От ребят, которых освободили в рамках последнего обмена, знаем, где он находится. Деталей имеем мало, знаем, что в той колонии до невозможности холодно, стены в грибке. Наши ребята их моют, чтобы не заболеть", - говорит Екатерина, свою фамилии не называет.

Ее сын Ростислав два года служил по контракту в оркестре 36-й бригады. Перед Новым 2022 годом его отправили на ротацию в Мариуполь. Когда началось полномасштабное вторжение, то музыканты прислали свои инструменты в Николаев, а сами остались. В плен Ростислав попал, как и остальные морпехи, с комбината "Ильича".

"Где-то через полгода я получила первое письмо от сына, которое передали через "Красный крест". Еще одно письмо получила через Дмитрия Лубинца (Уполномоченный ВРУ по правам человека - Ред.). Тогда целый год не знала, где сын и как он. Ребята из последнего обмена подтвердили, что он жив. Конечно, третья зима в плену это очень сложно. Его пальцы в плохом состоянии, а ему как саксофонисту это критично...", - говорит женщина.

Екатерина вместе с родственниками других пленных пишет обращения к властям и регулярно присоединяется к акциям. На этот митинг приехала из Винницы, куда перебралась жить из Николаева.

Екатерина борется за освобождение из плена 24-летнего сына (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Единственное письмо из плена

Третий год в плену находится Андрей Пасечник из Нового Буга, что в Николаевской области. До войны он работал в школе, военного опыта не имел, но в первые дни полномасштабного вторжения пошел на фронт добровольцем - попал в Мариуполь, где выполнял боевые задачи вместе с морпехами. С ними же и попал в плен.

"18 апреля у него был день рождения, а на следующий день (2022 года, - Ред.) я увидела на рашистских каналах его фото. Вот каким он красивым у меня был и каким стал всего за неделю плена", - говорит Татьяна Пасечник, показывая снимки сына до войны и первое фото из неволи.

Последнюю информацию о сыне женщина узнала от освобожденных из плена ребят, которые находились в колонии в одной камере с Андреем в Пакино Владимирской области. За все время плена от сына Татьяна получила 1 письмо, когда тот находился в Таганроге. Тогда писал, что с ним все хорошо.

"В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными нам говорят: "Ждите, мы помним о каждом". Мы часто пишем письма, но ответа так и не получаем", - добавляет Татьяна.

Татьяна показывает фото сына до войны и в первую неделю плена (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В режиме постоянного напряжения и ожидания

Морпех Александр служил в 36-й бригаде с 2016 года, был мастером-сержантом. Как и остальные побратимы в плену находится с 12 апреля 2022 года. Дома его ждет жена и три дочери.

"Где именно и в каком состоянии мой муж - об этом у нас очень мало информации. Ни звонков, ни писем у нас не было. Не могу ему передать ни одной весточки о том, что со мной и дочками все хорошо, потому что он точно за нас волнуется. Письма мы пишем, но в ту колонию, где он находится, невозможно их передать", - говорит Валентина, которая с дочерью приехала на акцию из Николаевской области.

Информацию об Александре женщина изредка узнает от освобожденных украинских защитников, которые были в одной колонии с ее мужем.

"Дети тяжело это воспринимают. Я постоянно езжу по акциям, на встречи в Координационный штаб, всегда в режиме напряжения и ожидания. Много фотографирую дочерей, чтобы зафиксировать их взросление и потом показать мужу. Мы верим, что мы вернем нашего папу домой и все будет хорошо", - говорит женщина.

Валентина с тремя дочками ждет возвращения мужа Александра (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В борьбе за самых родных

Среди присутствующих на акции и освобожденные побратимы морских пехотинцев, которые точно знают обо всех ужасах российских колоний, но предпочитают о них не говорить.

"Мои побратимы, мои лучшие друзья до сих пор в плену. Я стараюсь помочь всеми силами, чтобы они вернулись домой как можно быстрее. Помню свои эмоции, когда меня наконец обменяли после 920 дней плена, не мог поверить, что я уже в Украине. Нам до последнего не говорили об обмене", - рассказывает морпех 24-летний Валентин Василенко.

Валентин с невестой на акции "1000" дней плена (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Валентин был оператором противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады ВСУ. В плен попал в блокадном Мариуполе. В так называемом ДНР его приговорили к пожизненному за якобы убийства гражданских в окруженном городе. 18 октября 2024 года его обменяли. Более двух с половиной лет дома Валентина ждали родители, братья и любимая, которой он сделал предложение сразу после освобождения. На акцию в поддержку пленных молодожены пришли вместе.

"Я здесь, потому что по-другому никак. Поэтому призываю украинцев, всеми силами помогать, чтобы наших военных вернули домой", - добавляет мужчина.

На акцию собралось более 300 родственников пленных морпехов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)