В Армении Пашиняна хотят обвинить в госизмене за договоренности с Азербайджаном

Что предшествовало

Напомним, 19 апреля Армения и Азербайджан впервые заявили о договоренностях насчет делимитации границ в районе нескольких пограничных населенных пунктов.

Уже через несколько дней на том участке начали устанавливать пограничные столбы.

Это произошло после того, как Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах.

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