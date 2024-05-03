У Вірменії Пашиняна хочуть звинуватити у держзраді за домовленості з Азербайджаном

Що передувало

Нагадаємо, 19 квітня Вірменія та Азербайджан вперше заявили про домовленості щодо делімітації кордонів у районі кількох прикордонних населених пунктів.

Вже за кілька днів на тій ділянці почали встановлювати прикордонні стовпи.

Це сталося після того, як Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах.

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