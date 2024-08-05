ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армения уже в четвертый раз отказалась участвовать в учениях ОДКБ

Понедельник 05 августа 2024 22:49
UA EN RU
Армения уже в четвертый раз отказалась участвовать в учениях ОДКБ Иллюстративное фото: Армения отказалась от участия в ОДКБ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ "Кобальт-2024", которые пройдут в российском Новосибирске 14-16 августа. Это уже четвертый отказ Армении от участия в учениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

Отмечается, что в учениях примут участие подразделения:

  • вооруженных сил государств-членов ОДКБ;
  • министерств внутренних дел Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;
  • Национальной гвардии Республики Казахстан и Росгвардии;
  • представители специальных служб Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;
  • МЧС Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан;
  • Оперативные группы Секретариата и Соединенного штаба ОДКБ.

В то же время армянская сторона проинформировала, что участия в учениях не планирует.

На учениях отработают поиск, выявление и уничтожение незаконных вооруженных формирований, штурм зданий и транспорта с применением авиации и беспилотников, освобождение заложников и нейтрализацию боевиков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения "выйдет из ОДКБ и для этого примет соответствующее решение".

При этом премьер пообещал, что после этого его страна не будет возвращаться в альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения Российская Федерация
NEWS
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
DAILY
Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату