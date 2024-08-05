Армения уже в четвертый раз отказалась участвовать в учениях ОДКБ

Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ "Кобальт-2024", которые пройдут в российском Новосибирске 14-16 августа. Это уже четвертый отказ Армении от участия в учениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

Отмечается, что в учениях примут участие подразделения:

вооруженных сил государств-членов ОДКБ;

министерств внутренних дел Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;

Национальной гвардии Республики Казахстан и Росгвардии;

представители специальных служб Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;

МЧС Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан;

Оперативные группы Секретариата и Соединенного штаба ОДКБ.

В то же время армянская сторона проинформировала, что участия в учениях не планирует.

На учениях отработают поиск, выявление и уничтожение незаконных вооруженных формирований, штурм зданий и транспорта с применением авиации и беспилотников, освобождение заложников и нейтрализацию боевиков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения "выйдет из ОДКБ и для этого примет соответствующее решение".

При этом премьер пообещал, что после этого его страна не будет возвращаться в альянс.

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