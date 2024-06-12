Пашинян пообещал, что Армения выйдет из ОДКБ

Армения прекратит свое членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую Ереван уже неоднократно критиковал.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн" в Telegram .

"Мы выйдем. Мы примем решение. Как вы думаете, какой следующий шаг? Вернемся назад? Нет, другого пути нет", - подчеркнул глава армянского правительства.

Он в ходе своего выступления в армянском парламенте обвинил основателей ОДКБ в том, что они сформировали "альянс-пузырь" и не выполнили своих договоренностей, но "спланировали войну против Армении с Азербайджаном".

Критика ОДКБ

Напомним, армянские власти резко критикуют ОДКБ за бездействие после того, как Азербайджан в сентябре 2023 года начал свою операцию в Нагорном Карабахе.

С тех пор Ереван сблизился со странами Запада и отдалился от России.

Еще в марте Пашинян заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не объяснит свою зону ответственности в его стране.

При этом он заявлял, что две страны ОДКБ помогали Азербайджану готовиться к операции против Армении в 2023 году.

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