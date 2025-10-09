Армения не выдала России грузина, который воевал за Украину

Задержание Кинояна

По данным проекта "Эхо Кавказа", Георгия Кинояна задержали 3 сентября после того, как он пересек границу между Грузией и Арменией.

Его брат Вако Киноян отметил, что армянские пограничники остановили его и задержали на месте, поскольку, как они объяснили, в базе данных появилось уведомление о том, что Георгий находится в розыске по запросу России и подлежит аресту.

По словам родственника, сначала Георгия доставили в полицейский участок, затем поместили в изолятор временного содержания. 5 сентября суд назначил ему 40 дней экстрадиционного ареста. С тех пор семья не получала никакой информации о его местонахождении.

При этом "Эхо Кавказа" пишет, что Кинояна объявили в розыск через систему, к которой доступ имеют только страны СНГ.

