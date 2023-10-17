Пашинян заявил, что Армения готова быть ближе к ЕС насколько это возможно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова быть ближе к Европейскому Союзу, насколько это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWS.am.

По его словам, ЕС является ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы.

"В этом контексте я считаю необходимым подчеркнуть важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое является одним из столпов нашей повестки дня реформ и находится в фазе активной реализации. С февраля этого года в Армении работает долгосрочная гражданская миссия Европейского Союза, осуществляющая мониторинг безопасности ситуации вдоль государственной границы Армении с Азербайджаном", – сказал Пашинян.

Он отметил, что это важнейшее событие, впервые привлекшее Европейский Союз в повестку дня безопасности Армении, основа которой была заложена во время четырехсторонней встречи в Праге 6 октября 2022 года.

" Мы ожидаем продолжения сотрудничества в направлениях как полиции, так и спасательной службы, независимой судебной системы, реформы образования и государственного управления", – подчеркнул он.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

19-20 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона.

Впоследствии Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включая Нагорный Карабах.

9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией в столице Грузии Баку.

В то же время, по данным Politico, Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.

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