Армения отказалась финансировать ОДКБ, в которую входит Россия

Армения не будет финансировать деятельность Организации договора о коллективной безопасности в текущем году.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Factor.am .

Издание уточнило, что Армения не вышла из ОДКБ, при этом страна не участвует в деятельности структуры, в том числе в совместных военных учениях. Членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что Армения воздержится от участия в договоре о коллективной безопасности 2024 года по вопросам бюджета.

Что этому предшествовало

Отношения Армении и России резко ухудшились за последние полгода, премьер Никол Пашинян не раз обвинял руководство Кремля в невыполнении обязательств перед Ереваном.

В феврале Пашинян сказал, что правительство готово юридически заморозить участие страны в ОДКБ, если позиция организации по территориальной целостности Армении не изменится.

А позже он добавил, что Армения может выйти из ОДКБ, если там не объяснят, в чем видят свою "зону ответственности" в стране.

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