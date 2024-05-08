ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армения отказалась финансировать ОДКБ, в которую входит Россия

Среда 08 мая 2024 19:00
UA EN RU
Армения отказалась финансировать ОДКБ, в которую входит Россия Архивное фото: Армения отказалась финансировать ОДКБ (odkb.csto.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Армения не будет финансировать деятельность Организации договора о коллективной безопасности в текущем году.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Factor.am.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что Армения воздержится от участия в договоре о коллективной безопасности 2024 года по вопросам бюджета.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков ранее заявлял, что Армения хочет воздержаться от финансирования ОДКБ.

Издание уточнило, что Армения не вышла из ОДКБ, при этом страна не участвует в деятельности структуры, в том числе в совместных военных учениях. Членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Что этому предшествовало

Отношения Армении и России резко ухудшились за последние полгода, премьер Никол Пашинян не раз обвинял руководство Кремля в невыполнении обязательств перед Ереваном.

В феврале Пашинян сказал, что правительство готово юридически заморозить участие страны в ОДКБ, если позиция организации по территориальной целостности Армении не изменится.

А позже он добавил, что Армения может выйти из ОДКБ, если там не объяснят, в чем видят свою "зону ответственности" в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Армения
NEWS
В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит
В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену