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Армения резко ответила на угрозы со стороны России

Пятница 07 июня 2024 18:36
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Армения резко ответила на угрозы со стороны России Архивное фото: спикер Национального собрания Армении Ален Симонян (apa az)
Автор: Дмитрий Браславский

Армения призвала Россию не говорить со страной риторикой угроз, хоть прямых, хоть косвенных. Это не влияет на общество в Ереване.

Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения".

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что "необдуманные шаги Армении, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации", якобы могут сделать невозможным возврат к совместной работе по созданию единого оборонного пространства с Россией и других стран ОДКБ.

Спикер парламента Армении призвал Россию прекратить угрожать стране и перестать говорить об ОДКБ.

"Когда говорят об ОДКБ, пусть скажут, где проходит граница ОДКБ, и какие обязательства, как у партнеров по ОДКБ, так и стороны договора Армения-Россия. Достаточно делать подобные заявления, связанные с нашей суверенной территорией", - сказал Симонян.

Угрозы РФ не влияют на общество в Армении

Он также заявил, что Армения не ведет переговоры с какой-либо страной и не обсуждает размещение какой-либо военной базы или присоединения к какому-либо стратегическому альянсу.

Спикер парламента назвал абсурдом предположение о допуске западников к каким-либо информационным базам.

"Довольно говорить с нами в такой риторике, хватит нам угрожать - прямо или косвенно. На общество нашей страны это не влияет, имеет противоположный эффект", - добавил Симонян.

Отношения России и Армении

Армения начала резко высказываться в адрес России после начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Москва пытается исключить все обвинения со стороны Еревана.

После этого правительство Армении решило заморозить свои отношения с ОДКБ и в мае стало известно, что страна не будет финансировать деятельность Организации договора о коллективной безопасности этого года.

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