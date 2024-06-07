Армения резко ответила на угрозы со стороны России
Армения призвала Россию не говорить со страной риторикой угроз, хоть прямых, хоть косвенных. Это не влияет на общество в Ереване.
Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения".
Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что "необдуманные шаги Армении, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации", якобы могут сделать невозможным возврат к совместной работе по созданию единого оборонного пространства с Россией и других стран ОДКБ.
Спикер парламента Армении призвал Россию прекратить угрожать стране и перестать говорить об ОДКБ.
"Когда говорят об ОДКБ, пусть скажут, где проходит граница ОДКБ, и какие обязательства, как у партнеров по ОДКБ, так и стороны договора Армения-Россия. Достаточно делать подобные заявления, связанные с нашей суверенной территорией", - сказал Симонян.
Угрозы РФ не влияют на общество в Армении
Он также заявил, что Армения не ведет переговоры с какой-либо страной и не обсуждает размещение какой-либо военной базы или присоединения к какому-либо стратегическому альянсу.
Спикер парламента назвал абсурдом предположение о допуске западников к каким-либо информационным базам.
"Довольно говорить с нами в такой риторике, хватит нам угрожать - прямо или косвенно. На общество нашей страны это не влияет, имеет противоположный эффект", - добавил Симонян.
Отношения России и Армении
Армения начала резко высказываться в адрес России после начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Москва пытается исключить все обвинения со стороны Еревана.
После этого правительство Армении решило заморозить свои отношения с ОДКБ и в мае стало известно, что страна не будет финансировать деятельность Организации договора о коллективной безопасности этого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.