Армения не будет участвовать в "ядерных учениях" ОДКБ

Армянское МВД сообщило, что страна отказывается направлять свои подразделения в РБ из-за "профессиональной загруженности сотрудников спасательной службы МВД".

Отмечается, что в ходе учений члены ОДКБ должны отрабатывать сценарий ликвидации аварии на ядерном объекте.

Отношения Армении с ОДКБ

Отношения между Арменией и ОДКБ ухудшились после того, как организация не помогла в войне за Нагорный Карабах.

Кроме этого, Армения отказалась от проведения на ее территории учений ОДКБ под названием "Нерушимое братство-2023", а затем отказались от всех учений организации, которые должны были провести в стране.

А в марте 2023 года Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ .

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