"Решать не Трампу": премьер-министр Канады заступился за Гренландию

Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил, что решение о том, кому кому принадлежит Гренландия, не входит в компетенцию президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В частности, глава правительства призвал союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты, "соблюдать свои обязательства", подчеркнув при этом поддержку Канадой суверенитета Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожал захватить.
"Будущее Гренландии - это решение, которые должны принять сами Гренландия и Королевство Дания. Мы являемся партнерами Дании по НАТО, и поэтому наше партнерство в полном объеме сохраняется. Наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью из поддерживаем", - сказал Карни.
Также он сообщил, что обсуждал вопросы суверенитета Гренландии и Арктики на своей встрече с главой Китая Си Цзиньпином, добавив, что он "обнаружил значительное совпадение взглядов в этом отношении".
Politico отмечает, что проблема Гренландии вновь вышла на первый план из-за риторики Трампа, направленной против интересов США в Арктике, что обострило напряженность между Вашингтоном и ЕС.
Кроме того, на этой неделе Дания и ряд ее союзников объявили об усилении своего военного присутствия в Гренландии.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландию нужно передать под контроль США, чтобы строить системы ПРО "Золотой купол". По его словам, без немедленных действий со стороны НАТО, остров может оказаться под угрозой захвата Россией или же Китаем.
При этом в пятницу, 16 января, в Конгрессе США заявили, что готовы использовать свои полномочия для блокировки любых односторонних действий Трампа по Гренландии.
Стоит также добавить, что в Германии не исключают бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года, если Трамп решит захватить остров.