Германия не исключает бойкот ЧМ-2026, чтобы убедить Трампа не захватывать Гренландию

В правящих кругах Германии допускают бойко чемпионата мира по футболу 2026 года, если президент США Дональд Трамп решит аннексировать Гренландию.

Об этом заявил представитель парламентской фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

"Отказ от турнира будет рассматриваться только в крайнем случае, чтобы привести президента Трампа в чувство по гренландскому вопросу", - сказал Хардт, который является близким соратником канцлера Фридриха Мерца. В то же время он выразил уверенность, что в НАТО достигнут взаимопонимания в вопросах безопасности "по гренландской проблеме". Отметим, что ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Канады и Мексики.